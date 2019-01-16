Боевика, который готовил покушение на российского лидера,
полицейские задержали недалеко от города Нови-Пазар. При нем была снайперская
винтовка, а дома у подозреваемого нашли символику запрещенной в России группировки
ИГ и ваххабитскую литературу.
Боевика, который готовил покушение на российского лидера,
полицейские задержали недалеко от города Нови-Пазар. При нем была снайперская
винтовка, а дома у подозреваемого нашли символику запрещенной в России группировки
ИГ и ваххабитскую литературу.
Полицейский патруль остановил 21-летнего террориста Армина Алибашича на
улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание стражей порядка
привлек его рюкзак, в котором была спрятана винтовка с оптическим прицелом.
Во время обыска дома подозреваемого был найден целый арсенал
оружия, а также оборудование, компоненты и детонаторы для изготовления бомбы. Тут
же хранился флаг террористической группировки "Исламское государство"
и агитационные материалы.
Как пишут сербские СМИ, дальнейшая проверка контактов
Алибашича показала, что акцию он готовил на дату посещения Белграда российским
лидером Владимиром Путиным – 17 января. "Путин является мишенью
террористов из-за войны, которую Россия объявила ИГ", – пишет сербская
"Правда".
"Сербские органы госбезопасности с особой тщательностью
разбираются в этом деле ваххабитов. Известно, что Путин является целью
из-за войны, которую Россия ведет против ИГИЛ. Наши силы в
сотрудничестве с российскими коллегами находятся в готовности, держат ситуацию
под контролем, и президент Российской Федерации в Белграде будет в полной
безопасности", – заверил представитель сербских спецслужб журналистов.
Эксперты в области безопасности считают, что предполагаемый
, скорее всего, действовал не один. Они подчеркивают, что ваххабиты,
такие как Алибашич, "достаточно подготовлены и вооружены для совершения
нападений на стратегическую инфраструктуру и на места массового скопления людей".
Специалисты уверены, что террористическая угроза из Нови-Пазара имеет корни в
мусульманской части соседней Боснии и Герцеговины, пишет "Российская
газета".