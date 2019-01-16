Боевика, который готовил покушение на российского лидера, полицейские задержали недалеко от города Нови-Пазар. При нем была снайперская винтовка, а дома у подозреваемого нашли символику запрещенной в России группировки ИГ и ваххабитскую литературу.

Боевика, который готовил покушение на российского лидера,полицейские задержали недалеко от города Нови-Пазар. При нем была снайперскаявинтовка, а дома у подозреваемого нашли символику запрещенной в России группировкиИГ и ваххабитскую литературу.Полицейский патруль остановил 21-летнего террориста Армина Алибашича наулице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание стражей порядкапривлек его рюкзак, в котором была спрятана винтовка с оптическим прицелом.Во время обыска дома подозреваемого был найден целый арсеналоружия, а также оборудование, компоненты и детонаторы для изготовления бомбы. Тутже хранился флаг террористической группировки "Исламское государство"и агитационные материалы.Как пишут сербские СМИ, дальнейшая проверка контактовАлибашича показала, что акцию он готовил на дату посещения Белграда российскимлидером Владимиром Путиным – 17 января. "Путин является мишеньютеррористов из-за войны, которую Россия объявила ИГ", – пишет сербская"Правда"."Сербские органы госбезопасности с особой тщательностьюразбираются в этом деле ваххабитов. Известно, что Путин является цельюиз-за войны, которую Россия ведет против ИГИЛ. Наши силы всотрудничестве с российскими коллегами находятся в готовности, держат ситуациюпод контролем, и президент Российской Федерации в Белграде будет в полнойбезопасности", – заверил представитель сербских спецслужб журналистов.Эксперты в области безопасности считают, что предполагаемый, скорее всего, действовал не один. Они подчеркивают, что ваххабиты,такие как Алибашич, "достаточно подготовлены и вооружены для совершениянападений на стратегическую инфраструктуру и на места массового скопления людей".Специалисты уверены, что террористическая угроза из Нови-Пазара имеет корни вмусульманской части соседней Боснии и Герцеговины, пишет "Российскаягазета".