Житель Калмыкии, который током пытал до смерти 96-летнюю пенсионерку ради наживы в 3,5 тысячи рублей, получил 16 лет колонии. Такой вердикт вынес республиканский Верховный суд.

Житель Калмыкии, который ради 3,5 тысячи рублей запытал до смерти 96-летнюю пенсионерку током, получил 16 лет колонии. Такой вердикт вынес республиканский Верховный суд.Было установлено, что 50-летний мужчина забрался в дом к односельчанке. Дождавшись, когда она уснет, преступник стал пытать старушку, чтобы та отдала ему деньги.Осужденный неоднократно пропускал через тело потерпевшей электрический ток и душил ее пакетом, пока пенсионерка не скончалась, а затем забрал ее имущество на сумму около 3,5 тысячи рублей, сообщает республиканская прокуратура.