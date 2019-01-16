Специалисты из Исследовательского центра молекулярной медицины и Венского ветеринарного университета выяснили, как опухолевым клеткам удается передаваться от одного организма к другому. Научная статья была опубликована в зарубежном медицинском издании.

Специалисты из Исследовательского центра молекулярноймедицины и Венского ветеринарного университета выяснили, как опухолевым клеткамудается передаваться от одного организма к другому. Научная статья былаопубликована в зарубежном медицинском издании.Злокачественная лицевая опухоль тасманийского дьявола можетпередаваться другим представителям этого вида через укусы. Заболевание практическивсегда приводит к смерти зверей. Как сообщают специалисты, болезнь уничтожилапочти 90% популяции.Чтобы спасти животных от исчезновения, исследователи началиизучать строение зараженных клеток. Выяснилось, что на их поверхности находятсябелки ErbB, которые обладают повышенной активностью. Они запускают сигнальныйкаскад, приводящий к активации регулирующих работу генов белковSTAT3. Иммунная система млекопитающего перестает распознавать опухолевые клетки, что приводит к началу процесса метастазирования.Как утверждают австрийские ученые, препараты, задерживающие работуингибитора ErbB, помогут приостановить развитие онкологии у тасманийскогодьявола. В ближайшее время специалисты планируют испытать эти лекарства наживотных.