Специалисты из Исследовательского центра молекулярной
медицины и Венского ветеринарного университета выяснили, как опухолевым клеткам
удается передаваться от одного организма к другому. Научная статья была
опубликована в зарубежном медицинском издании.
Специалисты из Исследовательского центра молекулярной
медицины и Венского ветеринарного университета выяснили, как опухолевым клеткам
удается передаваться от одного организма к другому. Научная статья была
опубликована в зарубежном медицинском издании.
Злокачественная лицевая опухоль тасманийского дьявола может
передаваться другим представителям этого вида через укусы. Заболевание практически
всегда приводит к смерти зверей. Как сообщают специалисты, болезнь уничтожила
почти 90% популяции.
Чтобы спасти животных от исчезновения, исследователи начали
изучать строение зараженных клеток. Выяснилось, что на их поверхности находятся
белки ErbB, которые обладают повышенной активностью. Они запускают сигнальный
каскад, приводящий к активации регулирующих работу генов белков
STAT3. Иммунная система млекопитающего перестает распознавать опухолевые клетки, что приводит к началу процесса метастазирования.
Как утверждают австрийские ученые, препараты, задерживающие работу
ингибитора ErbB, помогут приостановить развитие онкологии у тасманийского
дьявола. В ближайшее время специалисты планируют испытать эти лекарства на
животных.