После провальных для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй итогов голосования по условиям выхода страны из Европейского союза многие парламентарии задумались о выражении вотума недоверия главе правительства. Сама же она, однако, уходить с поста не намерена. Ситуация в Лондоне накалилась и, кажется, приблизилась к революционной.

После провальных для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй итогов голосования по условиям выхода страны из Европейского союза многие парламентарии задумались о выражении вотума недоверия главе правительства. Сама же она, однако, уходить с поста не намерена. Ситуация в Лондоне накалилась и, кажется, приблизилась к революционной.Британские власти переживают не самые лучшие свои времена с тех пор, как на всеобщем голосовании большинство жителей поддержали решение о выходе страны из Европейского союза. Несмотря на то, что народ однозначно высказал свое мнение, политики продолжают обсуждать условия и саму процедуру брекзита.И тот вариант, который был предложен премьер-министром Великобритании Терезой Мэй провалился при голосовании в Палате общин с терском. Перевес между голосами за и против составил 230 человек, что стало почти вековым рекордом. При этом свыше ста человек, которые отвергли предложение главы правительства – члены ее же партии.И если этих намеков для Терезы Мэй было недостаточно, то глава лейбористской партии Джереми Корбин прямо предложил объявить премьер-министру вотум недоверия. Однако она, судя по всему, добровольно покидать свой пост не собирается. Представитель главы правительства Великобритании подчеркнул, что сейчас она сконцентрируется на реализации выхода страны из Евросоюза, передает "".Также, по мнению аппарата Терезы Мэй, она еще пользуется поддержкой в нижней палаты парламента. И даже если она потерпит поражение во время голосования о доверии, то у нее будет еще 14 календарных дней, чтобы исправить ситуацию и свое реноме.У наблюдателей может сложиться впечатление, что британский премьер отчаянно пытается удержаться в своем кресле, а парламентарии – всеми силами сбросить ее с поста. Ситуация складывается откровенно революционная.Возможно, что успокоить и общественность, и политиков смогла бы Елизавета II. В Британии заявляют, что ее роль в политике страны чисто номинальная и символичная, однако за всю историю правления королевы не было ни одного ее решения, которое бы ни было принято полностью и безоговорочно на всех уровнях.Впрочем, Елизавете II, кажется, не до обсуждения условий выхода Великобритании из Евросоюза. В королевской семье зреют один скандал за другим, невестки отчаянно соперничают за ее внимание и любовь у народа, а каждый последующий просочившийся из дворца слух своей откровенностью превосходит предыдущий. В таких условиях королева может просто пропустить революцию.