Звезда комединого скетч-шоу 6 кадров Сергей Дорогов стал героем программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артист рассказал о тяжелой утрате.

Звезда комединого скетч-шоу "6 кадров" Сергей Дорогов сталгероем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист рассказал отяжелой утрате.Благодаря "6 кадрам" Сергей Дорогов прославился на всюстрану и завоевал любовь зрителей. В юмористическом шоу артист снимался вместесо своим другом Федором Добронравовым.Актеры познакомились еще в студенческие годы – они вместеучились в институте, а после работали в театре. По совам Дорогова, Добронравови его семья помогли ему построить карьеру."Жена Феди сказала нам показаться Райкину, когда он приехалв Воронеж. Она сказала: "Федя! Не покажешься Райкину – я с тобойразведусь". Ну, мы и показались, потом переехали в Москву", – рассказалСергей.Артист жалеет, что мать не смогла стать свидетелем его успехов."1991 год. Ее не стало на следующий день после моего дня рождения – 13 сентября. Она,чтобы не омрачать день рождения держалась из последних сил и не ушла из жизни12-го, хотя ей было очень плохо, а 13-го она отправила нас с братом вкинотеатр. Когда мы вернулись, застали тот момент, когда маму выносили изподъезда, грузили в спецтранспорт", – вспоминает артист.По словам знаменитости, из-за пустяковой травмы развилась онкология. За несколько лет до смерти родительница артиста пяткойнаступила на ржавый гвоздь, торчащий из доски. Ранка быстро зажила, однакочерез год на месте прокола появилось воспаление."Режут, чистят, зашивают. Годпроходит – воспаляется. Режут, чистят, зашивают. Год проходит – воспаляется. Диагнозбыл такой: меланома пятки с метастазами в легкие. Пигментное образование,которое прошло все лимфоузлы, попало в легкие и дало метастазы. Врачи сказали,что было поздно", – сообщил артист.Сергей жалеет, что мама не смогла познакомится с еговозлюбленной Татьяной, которая стала его будущей женой. По словам артиста, этобыла практически любовь с первого взгляда. На тот момент у избранницызнаменитости была семилетняя дочь. "Я считаю ее своей дочкой за столько лет,она стала называть меня так трогательно – "папуля" – почти сразу, яне считаю ее приемной, она для меня родная", – говорит актер.Общих наследников у пары нет. Татьяна и Сергей раздумываютвзять ребенка в детском доме, но пока не решаются.