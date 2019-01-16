Администрация будет предлагать помещения инвесторам, бизнес-партнерам и vip-персонам

Администрация будет предлагать помещения инвесторам, бизнес-партнерам и vip-персонамРезиденция губернатора во Владимире по решению главы региона Владимира Сипягина будет сдаваться в аренду для сокращения расходов бюджета, сообщает пресс-служба областной администрации.Комитет общественных связей и СМИ 15 января провел пресс-тур для журналистов по резиденции губернатора на Московском шоссе, 29. Организовать эту экскурсию ранее пообещал Владимир Сипягин. По его решению расходы на содержание администрации Владимирской области планируется свести к минимуму за счет повышения эффективности использования государственного имущества, в том числе комплекса зданий в микрорайоне Юрьевец.В пресс-службе сообщили, что затраты регионального бюджета на содержание этого комплекса в результате ряда предпринятых мер сокращены с 520 тысяч рублей до 250 тысяч рублей в месяц. Чтобы сократить расходы в дальнейшем, принято решение сдавать эти помещения в аренду юридическим лицам. Администрация Владимирской области будет предлагать помещения инвесторам, бизнес-партнерам и vip-персонам коммерческих структур во время проведения крупных деловых мероприятий. При необходимости комплекс можно использовать для проживания охраняемых государственных лиц.На охраняемой территории есть четыре гостиничных номера категорий «эконом», «полулюкс» и «люкс». Стоимость аренды комплекса в сутки, по оценкам экспертов, составит 106 525 рублей.