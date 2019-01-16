Наша страна заняла восьмое место в мире по количеству лауреатов премии Guest Review Award за 2018 год. Ее получают отели и популярные апартаменты, которые сдаются для временного пребывания. Рейтинг опубликовал сервис Booking.com.

Наша страна заняла восьмое место в мире по количеству лауреатов премии Guest Review Award за 2018 год. Ее получают отели и популярные апартаменты, которые сдаются для временного пребывания. Рейтинг опубликовал сервис Booking.com.Общее количество объектов в России, которые добились особой отметки сервиса – 27 тысяч.В десятку наиболее привлекательных российских отечественных направлений вошли Великий Новгород, Псков, село Дивеево Нижегородской области, Смоленск, Суздаль, Сортавала, Кострома, микрорайоны Лоо и Эсто-Садок в Краснодарском крае и Тула.В мировом рейтинге по количеству подобных наград Санкт-Петербург оказался на втором месте (4 тысячи объектов), а Москва – на 19-м (около 2 тысяч объектов).Что касается стран, то на первом месте мирового рейтинга оказалась Италия, следом за ней идут Испания и Франция.