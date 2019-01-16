Россия готова к серьезной работе на консультациях с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не приемлет ультиматумов со стороны американцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия готова к серьезной работе на консультациях с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не приемлет ультиматумов со стороны американцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ультиматумы — это не тот подход, в котором можно искать решение сложных проблем, сказал Сергей Рябков в Женеве перед началом межведомственных переговоров с США, которые пройдут во вторник, сообщает "Интерфакс"."У нас доброй воли не занимать, и мы готовы к серьёзной работе, посмотрим, что завтра получится в этом плане", — сказал замминистра.ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он запрещает России и США иметь наземные ракеты с радиусом действия от 500 километров до 5500 километров.По мнению президента РФ, договор был фактически односторонним. Он предписывал уничтожить ракеты наземного базирования, которые были на вооружении, прежде всего, Советской армии. Так или иначе, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может привести к самым негативным последствиям: нарушит работу всей системы контроля за нераспространением оружия массового поражения.При этом, отметил Владимир Путин, Штаты продолжают бездоказательно обвинять Россию в нарушении ДРСМД и одновременно строить в Румынии и Польше систему ПРО, которая сама является прямым несоблюдением положений документа.4 декабря госсекретарь США заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.