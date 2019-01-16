Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, уточняющий
действующие процедуры банкротства и
раскрытие информации о юридических лицах. Сенаторы создали согласительную комиссию
по этому документу, а в Думе призвали не бояться решений об отклонении
законопроектов.
Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, уточняющий
действующие процедуры банкротства и
раскрытие информации о юридических лицах. Сенаторы создали согласительную комиссию
по этому документу, а в Думе призвали не бояться решений об отклонении
законопроектов.
Авторами закона выступила группа депутатов Госдумы во главе
с руководителем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям Николаем Николаевым. Документ вводит норму о большей публичности
сведений о деятельности юридических лиц, что, по мнению его разработчиков, поможет участникам рынка
точнее оценить риски по сделкам и усилить защиту своих имущественных прав и интересов.
В законе также содержится норма о праве конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов оспаривать включение в реестр фиктивной
задолженности должника. Кроме этого, устанавливается обязанность кредиторов по
уведомлению граждан-должников о привлечении к возврату просроченной
задолженности третьих путем размещения соответствующих сведений в
Едином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Сенаторы посчитали, что отказ от действующих сейчас
обязательных правил создания, владения, хранения, использования и передачи
информации может привести к нежелательному раскрытию сведений об экономике как
в масштабах всей страны, так и конкретной компании.
В свою очередь, в Госдуме сказали, что не нужно бояться решений
об отклонении законов, так как это свидетельствует об эффективности работы парламента
в целом. "Для законодательной системы лучше, когда таких случаев будет
больше, чем их полное отсутствие. Ведь тогда мы выйдем на более
качественный уровень законопроектов", – сказала советник спикера Думы по
взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова.
По ее мнению, когда непроработанные законопроекты ложатся на
стол президенту, это становится проблемой для граждан. Решение сенаторов обяжет
авторов законопроекта и профильный комитет относиться к законотворческой
деятельности более ответственно, уверена Кашеварова.
Добавим, что, отклонив закон, Совет Федерации создал
совместную с Госдумой согласительную комиссию по доработке документа. Один из
его авторов, Николай Николаев уже заявил, что необходимо тщательно разобраться
со всеми правительственными замечаниями к закону, расширяющему перечень
сведений о банкротах.