Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, уточняющий действующие процедуры банкротства и раскрытие информации о юридических лицах. Сенаторы создали согласительную комиссию по этому документу, а в Думе призвали не бояться решений об отклонении законопроектов.

Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, уточняющийдействующие процедуры банкротства ираскрытие информации о юридических лицах. Сенаторы создали согласительную комиссиюпо этому документу, а в Думе призвали не бояться решений об отклонениизаконопроектов.Авторами закона выступила группа депутатов Госдумы во главес руководителем комитета по природным ресурсам, собственности и земельнымотношениям Николаем Николаевым. Документ вводит норму о большей публичностисведений о деятельности юридических лиц, что, по мнению его разработчиков, поможет участникам рынкаточнее оценить риски по сделкам и усилить защиту своих имущественных прав и интересов.В законе также содержится норма о праве конкурсныхкредиторов и уполномоченных органов оспаривать включение в реестр фиктивнойзадолженности должника. Кроме этого, устанавливается обязанность кредиторов поуведомлению граждан-должников о привлечении к возврату просроченнойзадолженности третьих путем размещения соответствующих сведений вЕдином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.Сенаторы посчитали, что отказ от действующих сейчасобязательных правил создания, владения, хранения, использования и передачиинформации может привести к нежелательному раскрытию сведений об экономике какв масштабах всей страны, так и конкретной компании.В свою очередь, в Госдуме сказали, что не нужно бояться решенийоб отклонении законов, так как это свидетельствует об эффективности работы парламентав целом. "Для законодательной системы лучше, когда таких случаев будетбольше, чем их полное отсутствие. Ведь тогда мы выйдем на болеекачественный уровень законопроектов", – сказала советник спикера Думы повзаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова.По ее мнению, когда непроработанные законопроекты ложатся настол президенту, это становится проблемой для граждан. Решение сенаторов обяжетавторов законопроекта и профильный комитет относиться к законотворческойдеятельности более ответственно, уверена Кашеварова.Добавим, что, отклонив закон, Совет Федерации создалсовместную с Госдумой согласительную комиссию по доработке документа. Один изего авторов, Николай Николаев уже заявил, что необходимо тщательно разобратьсясо всеми правительственными замечаниями к закону, расширяющему переченьсведений о банкротах.