Марат Башаров десятый год ведет на телевидении шоу Битва экстресенсов. Он помогает колдунам и провидцам всех мастей оболванивать население за большие деньги.

Марат Башаров десятый год ведет на телевидении шоу "Битва экстресенсов". Он помогает колдунам и провидцам всех мастей оболванивать население за большие деньги.Сам Башаров сказкам, которые ведуны и маги рассказывают в эфире федерального канала, не верит. И призывает зрителей скептически относиться к тому, что видят на экране. "Наша программа призывает проверять экстрасенсов, а не слепо доверять им. И в каждой программе мы призываем: не ходите на платные приемы ни к кому. Но все без толку! Ну что ж, горбатого могила исправит! Как можно отдавать деньги неизвестно за что?, – заявил Башаров в одном из интервью. – Но нашему народу ссы в глаза – все божья роса. Пока люди будут носить деньги мошенникам, мошенники будут существовать и наживаться. Эти люди – глупцы!"При этом Башаров не стесняется получать по 500 тысяч рублей за ведение каждого выпуска Именно такую цифру приводит журнал Стоит напомнить, что в последнем сезоне магического проекта было 14 серий. Легко подсчитать, сколько заработал артист на "чуде".Впрочем, официальные доходы – крохи в сравнении с тем, что зарабатывает Марат Башаров негласно. Например, в недавнем разоблачительном фильме Бориса Соболева "Идущие к черту" ведущий признался, что брал взятки с участников шоу в обмен на подсказки."Мне предлагали миллион долларов за сезон. Приводят человека своего, я сливаю информацию. Нет, почему же, я взял миллион. Но я давал другую информацию. Да, кинул экстрасенса", – признался Марат.Напомним, фильм "Идущие к черту" разоблачил проект и показал, что в нем участвует исключительно шарлатаны, а все происходящее – постановка. "Ибо чудес не бывает. Все построено на силах природы с разрешения месткома и культпросветкомиссии. И представляет собой виталлопатию! На основе учения индийских йогов, угнетаемых английским империализмом" – как в фильме "Собачье сердце" представляли ясновидящую. А шепотом требовали от нее: "Сделай загадочное лицо, дура".