Судьба одного из жильцов дома, разрушенного взрывом газа в городе Шахты, до сих пор остается неизвестной. Спасатели продолжают разбор завалов. По последним данным, жертвами трагедии стали четыре человека. Завтра в городе объявлен день траура. А сегодня в подъездах, не поврежденных взрывом, начался пробный пуск тепла и газоснабжения.

Судьба одного из жильцов дома, разрушенного взрывом газа в городе Шахты, до сих пор остается неизвестной. Спасатели продолжают разбор завалов. По последним данным, жертвами трагедии стали четыре человека. Завтра в городе объявлен день траура. А сегодня в подъездах, не поврежденных взрывом, начался пробный пуск тепла и газоснабжения. Идет на поправку и полуторагодовалая девочка, которая чудом осталась жива, но в результате трагедии потеряла маму.В свои год и три месяца Аполинария только начинает говорить. Когда спасатели вытаскивали ее из-под завалов — впервые в жизни сказала слово "дядя"."Там дядя, там дядя. Вот она никогда не говорила, а в этот раз и сказала!", — говорит Елизавета Ларикова, бабушка Аполинарии Лариковой.Дяди — спасатели Шахтинского отряда — после короткого отдыха снова на объекте. Сейчас им помогает тяжелая техника. А в тот момент пожарная лестница не доставала до разрушенной квартиры на верхнем этаже. Тогда спасатели приняли решение — пробираться через узкий лаз ползком, рискуя жизнью. Плиты в любой момент могли обрушиться."Мы поняли, что будет потеря времени. Холодное время. Будет синдром сдавливания. Спешили, плиты нависали. — Могли и сами остаться? — Конечно! Ну, адреналин! Не замечаешь. Работали, мы разбрасывали [плиты]", — рассказал Владимир Шилин, сотрудник пожарно-спасательной службы.Когда вспоминают, как спасали ребенка — голос до сих пор дрожит."Увидели ножку ребенка. И сам отец помог нам вытащить его", — говорит Андрей Пугачев, сотрудник пожарно-спасательной службы."Она лежала вниз головой, находилась в положении засыпанная мелким мусором. Как не задохнулась, это, ну… [молчит, вздыхает] И ручками обняла так. Дядя — прошептала", — рассказал Алексей Белогубцев, начальник поисково-спасательной группы управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации города Шахты.Уже через несколько часов после случившегося Полину реанимационная бригада привезла сюда, в детскую областную больницу Ростова. Где ею начали заниматься лучшие специалисты. Состояние девочки они оценивают как средней степени тяжести. И надеются на гладкий период восстановления."По результатам обследования у ребенка нет повреждения внутренних органов. Кости скелета целые", — объяснила Наталья Приходько, заместитель главного врача областной детской клинической больницы по лечебной работе.Папа маленькой Полины, Кирилл Лариков, сейчас в больнице города Шахты. Сегодня ему сделали операцию на глаза. В ту ночь они с женой встали в пять утра, чтобы покормить и укачать полуторогодовалую Полину."И просто кувырок-кувырок и тишина. Ни хлопков, ничего. Ничего не слышно. А потом просто понимаешь, что тебе или сон страшный снится — потому что вокруг тебя куски бетона", — рассказал он.Полтора часа Кирилл пролежал под завалами. В сознании. Что жена погибла — понял сразу. И все время слышал плач дочери."Дочка потом опять закричала. Потом опять замолчала. И я не понимал, где она находится, что с ней вообще. Потом я услышал, что кто-то подымается. Я начал ногой стучать — камнем. Кричать. И я услышал: "Здесь есть живые!"Маленькая Полина уже идет на поправку. Она очень любознательна и общительна. И в ближайшее время бабушке скучать, точно, не придется."Глазки мамины, а носик папин", — говорит она.С папой Кириллом они постоянно на связи и надеются на скорую встречу.