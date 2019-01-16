Отдыхающая
на Бали актриса продолжает радовать поклонников новыми фото. На сей раз
Светлана Ходченкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок,
демонстрирующий ее стройную, подтянутую фигуру.
Отдыхающая
на Бали актриса продолжает радовать поклонников новыми фото. На сей раз
Светлана Ходченкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок,
демонстрирующий ее стройную, подтянутую фигуру.
Подписчикам понравилась не только сама звезда, но и ракурс
кадра. На фотографии показала, как она пьет кофе на пляже в черном
блестящем купальнике.
Снимок получился довольно оригинальным. Поклонники оценили
вкус Ходченковой, композицию и не поскупились на комплименты. "Красивая женщина, красивое утро... Что может быть еще
прекраснее?", "Совершенная
красота", "Прекрасна, восхищаюсь", "Все так гармонично на этой фотографии…",
"Фото улет", "Светлана, вы обворожительны", – отметили
подписчики в комментариях.
Отметим,
Светлана Ходченкова – одна из немногих в российском шоу-бизнесе, кто может
похвастаться максимально естественной внешностью. Актриса и без пластики может
похвастаться идеальной фигурой. Сегодня артистка очень востребована
режиссерами. Она играет в кино, участвует в спектаклях.
Добавим,
что недавно Ходченкова съехалась с возлюбленным, бизнесменом Георгием
Петришиным. Ходят слухи, что дело идет к свадьбе.
Георгий и Светлана
встретились в 2011 году. Их познакомила актриса Анастасия Задорожная, с которой
снималась в фильме "Любовь в большом городе".