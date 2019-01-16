Отдыхающая на Бали актриса продолжает радовать поклонников новыми фото. На сей раз Светлана Ходченкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, демонстрирующий ее стройную, подтянутую фигуру.

Отдыхающаяна Бали актриса продолжает радовать поклонников новыми фото. На сей разСветлана Ходченкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок,демонстрирующий ее стройную, подтянутую фигуру.Подписчикам понравилась не только сама звезда, но и ракурскадра. На фотографии показала, как она пьет кофе на пляже в черномблестящем купальнике.Снимок получился довольно оригинальным. Поклонники оцениливкус Ходченковой, композицию и не поскупились на комплименты. "Красивая женщина, красивое утро... Что может быть ещепрекраснее?", "Совершеннаякрасота", "Прекрасна, восхищаюсь", "Все так гармонично на этой фотографии…","Фото улет", "Светлана, вы обворожительны", – отметилиподписчики в комментариях.Отметим,Светлана Ходченкова – одна из немногих в российском шоу-бизнесе, кто можетпохвастаться максимально естественной внешностью. Актриса и без пластики можетпохвастаться идеальной фигурой. Сегодня артистка очень востребованарежиссерами. Она играет в кино, участвует в спектаклях.Добавим,что недавно Ходченкова съехалась с возлюбленным, бизнесменом ГеоргиемПетришиным. Ходят слухи, что дело идет к свадьбе.Георгий и Светланавстретились в 2011 году. Их познакомила актриса Анастасия Задорожная, с которойснималась в фильме "Любовь в большом городе".