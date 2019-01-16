Краснодарский военный суд проведет ведомственную проверку в
отношении Арсена Крикорова. Судья стал участником ДТП накануне Нового года, а запись
инцидента появилась в сети после праздников.
Краснодарский военный суд проведет ведомственную проверку в
отношении Арсена Крикорова. Судья стал участником ДТП накануне Нового года, а запись
инцидента появилась в сети после праздников.
ДТП с 18-летней девушкой и судьей на автомобиле Kia Optima
случилось еще 21 декабря 2018 года в центре Краснодара. 18-летняя спортсменка переходила
проезжую часть по зебре. Все автомобили притормозили, чтобы пропустить ее,
кроме иномарки, которая двигалась в крайнем ряду – и сбила студентку.
Виновник попытался скрыться с места ДТП, однако ему
помешали водители, ставшие свидетелями наезда. Тогда мужчина вышел из машины и
начал "тыкать в лицо гражданам своей корочкой судьи, обещая всех
пересажать", а также "хвастался своей неприкосновенностью". На
записи слышно, как он нетрезвым голосом требует от другого автомобилиста, чтобы
тот назвал свою фамилию и угрожает привлечь его к ответственности.
Видео появилось в Сети 15 января. И только после этого
последовала реакция Краснодарского гарнизонного военного суда. Там признали,
что на видео с места ДТП действительно их сотрудник, Арсен Крикоров. И сообщили, что могут
назначить служебную проверку.
"В целях установления наличия в действиях судьи
Крикорова дисциплинарного проступка компетентными должностными лицами
рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении судьи",
– приводит сообщение пресс-службы суда .
18-летняя Виктория Зверева – член краевой сборной по
тхэквондо. Как рассказал ее тренер Олег Алиев, сотрудники полиции на месте говорили, что
ничего предпринять против судьи не могут, так как он наделен служебной
неприкосновенностью. По этой же причине судью не проверили на наличие алкоголя
в крови.
По словам тренера, у его подопечной в результате , по всей видимости,
разрыв связок на ноге. Зверевы собираются в Ростов, где специалисты смогут
поставить точный диагноз и назначить лечение. Родители Виктории подсчитали, что
на восстановление дочери понадобится около 3 миллионов рублей. Судья Крикоров с
таким размером компенсации за причиненные в ДТП страдания и моральный ущерб не
согласен.