Краснодарский военный суд проведет ведомственную проверку в отношении Арсена Крикорова. Судья стал участником ДТП накануне Нового года, а запись инцидента появилась в сети после праздников.

Краснодарский военный суд проведет ведомственную проверку вотношении Арсена Крикорова. Судья стал участником ДТП накануне Нового года, а записьинцидента появилась в сети после праздников.ДТП с 18-летней девушкой и судьей на автомобиле Kia Optimaслучилось еще 21 декабря 2018 года в центре Краснодара. 18-летняя спортсменка переходилапроезжую часть по зебре. Все автомобили притормозили, чтобы пропустить ее,кроме иномарки, которая двигалась в крайнем ряду – и сбила студентку.Виновник попытался скрыться с места ДТП, однако емупомешали водители, ставшие свидетелями наезда. Тогда мужчина вышел из машины иначал "тыкать в лицо гражданам своей корочкой судьи, обещая всехпересажать", а также "хвастался своей неприкосновенностью". Назаписи слышно, как он нетрезвым голосом требует от другого автомобилиста, чтобытот назвал свою фамилию и угрожает привлечь его к ответственности.Видео появилось в Сети 15 января. И только после этогопоследовала реакция Краснодарского гарнизонного военного суда. Там признали,что на видео с места ДТП действительно их сотрудник, Арсен Крикоров. И сообщили, что могутназначить служебную проверку."В целях установления наличия в действиях судьиКрикорова дисциплинарного проступка компетентными должностными лицамирассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении судьи",– приводит сообщение пресс-службы суда .18-летняя Виктория Зверева – член краевой сборной потхэквондо. Как рассказал ее тренер Олег Алиев, сотрудники полиции на месте говорили, чтоничего предпринять против судьи не могут, так как он наделен служебнойнеприкосновенностью. По этой же причине судью не проверили на наличие алкоголяв крови.По словам тренера, у его подопечной в результате , по всей видимости,разрыв связок на ноге. Зверевы собираются в Ростов, где специалисты смогутпоставить точный диагноз и назначить лечение. Родители Виктории подсчитали, чтона восстановление дочери понадобится около 3 миллионов рублей. Судья Крикоров стаким размером компенсации за причиненные в ДТП страдания и моральный ущерб несогласен.