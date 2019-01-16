Он попросил 100 тысяч рублей

Он попросил 100 тысяч рублейСотрудника МКУ «Благоустройство» подозревают в получении взятки. Об этом сообщает региональный СледКом.Жительница Владимира, занимаясь вопросами погребения родственника, столкнулась с проблемой получения места на кладбище недалеко от деревни Высоково в Судогодском районе. Об этом она рассказала представителю ритуальной фирмы.Тот в свою очередь обратился к сотруднику МКУ «Благоустройство», который пообещал в нарушение выделить определенный участок на кладбище, но за вознаграждение. Он попросил 100 тысяч рублей. Женщина согласилась.Расследование уголовного дела продолжается.