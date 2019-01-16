Московский Спартак на выезде обыграл астанинский Барыс в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, которые одержали волевую победу, отыгравшись со счета 0:3.

Московский "Спартак" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, которые одержали волевую победу, отыгравшись со счета 0:3.В составе победителей дубль оформил Анатолий Никонцев (13-я и 36-я минуты), еще по шайбе забросили Илья Талалуев (12-я), Максим Цыплаков (24-я) и Алексей Гришин (25-я). У хозяев отличились Виктор Сведберг (1-я), Мэттью Фрэттин (6-я), Андре Петерссон (8-я) и Антон Сагадеев (25)."Спартак", обыгравший "Барыс" в Астане впервые с января 2009 года, с 56 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции. "Барыс" с 67 баллами идет пятым на Востоке.