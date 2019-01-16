Говорят, Стефания Маликова рассталась с сыном миллиардера Владимира Груздева Леонидом. По слухам, причиной послужили угасшие чувства.

Говорят, Стефания Маликова рассталась с сыном миллиардера Владимира Груздева Леонидом. По слухам, причиной послужили угасшие чувства.750 миллионов долларов, 758-метровая квартира в Гранатном переулке за два миллиарда – это и не только потеряла , когда после нескольких лет отношений рассталась с Леонидом Груздевым, сыном бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева. компетентно сообщает .Первым звоночком, что в личной жизни дочери популярного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова не все гладко, когда Стеша стала выходить в свет без возлюбленного. А ведь еще недавно девушка приковывала взгляды на ежегодном Балу Дебютанток Tatler, когда свой первый вальс танцевала именно с Леонидом Груздевым.Светские сплетники упорно твердили, что свадьба не за горами, ведь влюбленные успели познакомить родителей и семьями отдыхали на элитных курортах. Однако всему приходит конец и вместо решения скрепить свои отношения официально Стефания и Леонид расстались. Как сообщает издание, причина более чем банальна – любовь прошла. А еще якобы стала замечать, что возлюбленный уделяет ей крайне мало внимания.После расставания с Груздевым дочь артиста удалила из своего аккаунта в социальной сети Instagram их общие фотографии и пишет в комментариях интригующие посты. "Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами. Поверьте, я знаю, о чем говорю. А это максимально испортит и начало отношений, и приведет к быстрому завершению", – дала совет подписчице Маликова.Ранее маленькую провокацию устроил ее отец. Певец опубликовал фотографию, на которой запечатлел два яйца на красной салфетке, вырезанной в форме штанов. Поводом для такого кадра стала информация, что самым залайканным в мире снимком оказалось фото обыкновенного куриного яйца. Своим хулиганским фото Маликов лишь хотел побить рекорд. Однако не все подписчики оценили задумку певца. Многие раскритиковали его за "пошлость" и "вульгарность".