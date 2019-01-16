В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Сент-Луис Блюз добился выездной победы над действующим обладателем Кубка Стэнли - Вашингтон Кэпиталз. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу блюзменов.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" добился выездной победы над действующим обладателем Кубка Стэнли — "Вашингтон Кэпиталз". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "блюзменов".Счет в матче открыл капитан "столичных" Александр Овечкин, который на 8 минуте матча забил с передачи Дмитрия Орлова. Впрочем, период с 23 по 28 минуту во втором периоде изменили расстановку сил на льду. Гости вышли вперед, забив три шайбы подряд: их авторами стали россиянин Иван Барбашев, Винс Данн с передачи Владимира Тарасенко и Дэвид Перрон.Точку в матче поставил все тот же Тарасенко, который на 51 минуте матча забросил свою 15 шайбу в текущем сезоне НХЛ.