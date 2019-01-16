Тимати отправился на отдых вместе с дочерью. Рэпер
хвастается снимками с роскошного курорта, и не всем поклонникам это нравится.
Тимати отправился на отдых вместе с дочерью. Рэпер
хвастается снимками с роскошного курорта, и не всем поклонникам это нравится.
Тимати опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлен
в компании наследницы Алисы. Артист облачен в неприметную футболку, серые
шорты и пляжные шлепанцы.
Однако, фото, на котором рэпер показал семейную идиллию, возмутило
пользователей. Фолловеры, отмечали, что Тимати постоянно кичится достатком.
"Слишком вызывающе",
– писали интернет-обыватели, имея ввиду бежево-коричневую поясную сумку звезды,
на которой красуется огромный лейбл Louis Vuitton. К слову, аксессуары этого
бренда – недешевое удовольствие. Некоторые поклонники отметили, что Тимати в
последнее время подражает поп-королю Филиппу Киркорову, которой с ног до головы
облачен в Versace, Gucci и тому подобное.
"У звезд
всех такая болезнь сумку наперед как будто она самое главное в фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не😂я все понимаю мода и тд💪🏻🤣тренды 🤦🏼♀️но эти
сумки 👜 😅скоро
мешок повесите 😂спереди",
Ну прямо вылитый Филиппок,(даже сначала перепутала)наконец-то начал под наших
косить !!!!" "Брат, заканчивай! Ну не новогодняя елка
ты! Люблю творчество, но ушел ты с улиц. Жаль", "Блин.. Я конечно все понимаю,
бренды.. Все дела.. Но этот экземпляр поясной сумки смотрится, как будто ее
сняли с убитого Гулливера и одели на лилипута..", "Сразу бы чемодан на себя
повесил", – врезали артисту подписчики.