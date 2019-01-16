Тимати отправился на отдых вместе с дочерью. Рэпер хвастается снимками с роскошного курорта, и не всем поклонникам это нравится.

Тимати отправился на отдых вместе с дочерью. Рэперхвастается снимками с роскошного курорта, и не всем поклонникам это нравится.Тимати опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатленв компании наследницы Алисы. Артист облачен в неприметную футболку, серыешорты и пляжные шлепанцы.Однако, фото, на котором рэпер показал семейную идиллию, возмутилопользователей. Фолловеры, отмечали, что Тимати постоянно кичится достатком."Слишком вызывающе",– писали интернет-обыватели, имея ввиду бежево-коричневую поясную сумку звезды,на которой красуется огромный лейбл Louis Vuitton. К слову, аксессуары этогобренда – недешевое удовольствие. Некоторые поклонники отметили, что Тимати впоследнее время подражает поп-королю Филиппу Киркорову, которой с ног до головыоблачен в Versace, Gucci и тому подобное."У звездвсех такая болезнь сумку наперед как будто она самое главное в фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не😂я все понимаю мода и тд💪🏻🤣тренды 🤦🏼‍♀️но этисумки 👜 😅скоромешок повесите 😂спереди",Ну прямо вылитый Филиппок,(даже сначала перепутала)наконец-то начал под нашихкосить !!!!" "Брат, заканчивай! Ну не новогодняя елкаты! Люблю творчество, но ушел ты с улиц. Жаль", "Блин.. Я конечно все понимаю,бренды.. Все дела.. Но этот экземпляр поясной сумки смотрится, как будто еесняли с убитого Гулливера и одели на лилипута..", "Сразу бы чемодан на себяповесил", – врезали артисту подписчики.