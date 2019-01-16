В лесополосе на территории Новой Москвы найден мертвым один из топ-менеджеров компании Евросеть Дмитрий Ефимов. Он пропал 12 января. Больше двух дней Ефимова искали, а 15 января нашли недалеко от его места жительства в ТиНАО. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.

В лесополосе на территории Новой Москвы найден мертвым один из топ-менеджеров компании "Евросеть" Дмитрий Ефимов.Он пропал 12 января. Больше двух дней 29-летнего Ефимова искали. Объявление о его розыске было размещено в том числе на сайте поискового отряда "Лиза Алерт".15 января стало известно, что тело одного из руководителей "Евросети" было найдено недалеко от его места жительства в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административном округе).Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, смерть Ефимова наступила в результате переохлаждения.