Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме команду по американскому футболу Clemson Tigers. Так как сейчас многие правительственные сотрудники не работают по причине шатдауна, президент сам закупил для спортсменов любимые всеми марки фастфуда.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме команду по американскому футболу Clemson Tigers. Так как сейчас многие правительственные сотрудники не работают по причине "шатдауна", президент сам закупил для спортсменов любимые всеми марки фастфуда.По американскому телевидению показали зал Белого дома, где расставлены столы, на которых разложены упаковки с фастфудом от ведущих сетей, передает РИА Новости.Сам Трамп перед началом приема признался, что и ему нравится такая кулинария: "Это все хорошая штука, прекрасная американская еда. Очень интересно будет посмотреть в конце вечера, сколько останется".Ряд ведомств США работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной этого стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе. Shutdown в США уже побил исторический рекорд — 800 тысяч человек в неоплачиваемом отпуске более трех недель.И конца этому пока не видно. Трамп продолжает требовать почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы, у которых в Конгрессе большинство, отказываются выполнить это условие.