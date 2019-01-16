Главный тренер мужской команды России по гандболу Эдуард Кокшаров остался недоволен выступлением своих подопечных в матче группового этапа чемпионата мира с бразильцами. Поражение в этой встрече практически лишила российскую сборной шансов на выход в плей-офф турнира.

Главный тренер мужской команды России по гандболу Эдуард Кокшаров остался недоволен выступлением своих подопечных в матче группового этапа чемпионата мира с бразильцами. Поражение в этой встрече практически лишила российскую сборной шансов на выход в плей-офф турнира."Сегодня реализация была на очень низком уровне, это необъяснимо, потому что, если ребятам дать завтра это повторить, они моменты реализуют", – приводит слова Кокшарова ТАСС.Также он заявил, что гандболисты сборной России включились в игру лишь в последние 15 минут второго тайма, а этого не хватило для положительного результата.Команде Эдуарда Кокшарова осталось сыграть один матч в группе против действующих чемпионов мира – сборной Франции. Но даже победы над "трехцветными" может не хватить россиянам для выхода в плей-офф. "Нужно играть на победу и надеяться на чудо, что корейцы обыграют бразильцев", – отметил наставник сборной России.Напомним, что россияне 15 января уступили команде Бразилии со счетом 23:25. 17 января они проведут последнюю встречу на групповом этапе с французами.