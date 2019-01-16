Жизнь в Канаде имеет свои особенности. У Евгении Медведевой,
перебравшейся туда из России, первое время падал сахар в крови. А позже она
пристрастилась к кофе.
Жизнь в Канаде имеет свои особенности. У Евгении Медведевой,
перебравшейся туда из России, первое время падал сахар в крови. А позже она
пристрастилась к кофе.
Евгения Медведева рассказала своим подписчикам в Instagram о
жизни в Канаде. По словам фигуристки, первое время, несмотря на знание
английского, ей пришлось преодолевать языковой барьер.
"Не скажу, что язык был намного хуже, чем сейчас, но
первые две недели я буквально чувствовала, как от переживаний у меня падал
сахар… Стою на льду, тренер объясняет мне, как выполнять шаги, а я смотрю на
него и думаю: о чем это? Приходилось убегать на минуту, съедать шоколадку и
возвращаться. Потом втянулась", – делилась воспоминаниями призер Олимпийских
Игр.
Еще одну перемену в себе спортсменка заметила, вернувшись на
некоторое время в Россию. "Сейчас в России заметила забавную вещь. Там, в
Канаде, я стала настоящим кофеманом, раньше не была замечена в любви к кофе.
Так что, как делать заказ, я лучше знаю по-английски", – рассказала
Евгения Медведева.
заявила своим болельщикам, что оставаться жить за
океаном она не собирается и обязательно вернется в Россию. "Где буду жить
в будущем? Точно в России! Что значит русский дух для меня? Я еще не
определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке", -
рассуждает Евгения. Медведева признает, что может несколько лет – исключительно
ради работы – прожить в другой стране. Но потом чемпионка обязательно вернется
домой,.
Евгения ушла от ответа на вопросы о личной жизни.
Фигуристка не стала рассказывать, когда объявит о том, что в ее жизни появился
спутник. Однако слухи о романе с двукратным олимпийским чемпионом из Японии
Юдзуру Ханю Медведева со смехом опровергла.