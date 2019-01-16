Жизнь в Канаде имеет свои особенности. У Евгении Медведевой, перебравшейся туда из России, первое время падал сахар в крови. А позже она пристрастилась к кофе.

Жизнь в Канаде имеет свои особенности. У Евгении Медведевой,перебравшейся туда из России, первое время падал сахар в крови. А позже онапристрастилась к кофе.Евгения Медведева рассказала своим подписчикам в Instagram ожизни в Канаде. По словам фигуристки, первое время, несмотря на знаниеанглийского, ей пришлось преодолевать языковой барьер."Не скажу, что язык был намного хуже, чем сейчас, нопервые две недели я буквально чувствовала, как от переживаний у меня падалсахар… Стою на льду, тренер объясняет мне, как выполнять шаги, а я смотрю нанего и думаю: о чем это? Приходилось убегать на минуту, съедать шоколадку ивозвращаться. Потом втянулась", – делилась воспоминаниями призер ОлимпийскихИгр.Еще одну перемену в себе спортсменка заметила, вернувшись нанекоторое время в Россию. "Сейчас в России заметила забавную вещь. Там, вКанаде, я стала настоящим кофеманом, раньше не была замечена в любви к кофе.Так что, как делать заказ, я лучше знаю по-английски", – рассказалаЕвгения Медведева.заявила своим болельщикам, что оставаться жить заокеаном она не собирается и обязательно вернется в Россию. "Где буду житьв будущем? Точно в России! Что значит русский дух для меня? Я еще неопределилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке", -рассуждает Евгения. Медведева признает, что может несколько лет – исключительноради работы – прожить в другой стране. Но потом чемпионка обязательно вернетсядомой,.Евгения ушла от ответа на вопросы о личной жизни.Фигуристка не стала рассказывать, когда объявит о том, что в ее жизни появилсяспутник. Однако слухи о романе с двукратным олимпийским чемпионом из ЯпонииЮдзуру Ханю Медведева со смехом опровергла.