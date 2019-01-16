Главная цель — победа, жалеть соперников времени нет. Звезда мирового тенниса россиянка Мария Шарапова уверенно стартовала на турнире Большого шлема в Мельбурне. Она буквально разгромила на корте соперницу — британку Хэрриет Дарт и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

"Главная цель — победа, жалеть соперников времени нет". Звезда мирового тенниса россиянка Мария Шарапова уверенно стартовала на турнире "Большого шлема" в Мельбурне. Она буквально разгромила на корте соперницу — британку Хэрриет Дарт и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.Какой Мария Шарапова выйдет на корт в Мельбурне — было одной из главных интриг начавшегося открытого чемпионата Австралии и вообще мирового тенниса. В этом стартовом поединке в Австралии Шарапова показала все свое мастерство.Впервые за 4 года россиянка не проиграла ни единого гейма — поединок 1 круга закончился за час разгромом британки Хэрриет Дарт. 6-0. 6-0. Та уходила с корта, едва сдерживая слезы. На послематчевой пресс-конференции Марию даже спросили: вам соперницу не жалко?"На это нет времени. Извините, что я это говорю, но когда играешь в 1 круге турнира "Большого шлема" со мной случалось разное. В прошлом году на Уимблдоне я была не в очень хорошей форме и в 1 круге моя соперница вышла, чтобы взять тот матч. Поэтому я не очень забочусь об оппонентах, моя главная цель идти вперед", — ответила спортсменка.После победного матча Шарапова по просьбе болельщиков раздавала автографы и сделала селфи с российским флагом. Которое тут же опубликовали в соцсетях.В России за выступлениями Шараповой сейчас следят с особым вниманием.На этих кортах и в таком возрасте начала тренироваться здесь в академии Ника Болетьери Мария Шарапова, ныне звезда мирового тенниса. Впервые в жизни она выступит в Санкт-Петербурге на турнире Ladies trophy.В Россию Шарапова отправится как раз сразу после чемпионата Австралии . Мы узнали, с каким чувством она едет в Санкт-Петербург."Чувство замечательное, потому что я, как вся Родина, наверное, знает, никогда в Петербурге не была. Детство провела в Сибири, в Сочи, уехала в Америку, и до тех пор у меня не было там времени, не было шанса даже ни сыграть этот турнир, ни отдыхать", — рассказала Шарапова.Состав участниц самый сильный за всю историю проведения турнира. Петра Квитова, Кикки Бертенс, Кристина Младенович, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова. Исход турнира с призовыми 730 тысяч долларов непредсказуем, но возможен и русский финал."У нас отношения очень хорошие с девчонками. Когда выходишь на корт, как-то чувствуешь, что я играю за Россию, потому что знаю, какие у меня там фанаты. Я знаю, что у меня такие родственники, которые за меня болеют, которые меня любят, к которым я в Сочи часто очень прилетаю и кушаю много", — улыбается Шарапова.Судя стартовому поединку в Австралии, за форму Шараповой болельщикам пока не стоит беспокоиться. Санкт-Петербургский турнир Ladies trophy откроется 26 января.