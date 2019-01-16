Около 35 тысяч учителей устроили забастовку в Лос-Анджелесе. К преподавателям из более чем 900 общеобразовательных учебных заведений присоединились и их воспитанники.

Около 35 тысяч учителей устроили забастовку в Лос-Анджелесе. К преподавателям из более чем 900 общеобразовательных учебных заведений присоединились и их воспитанники. Даже погода не смутила — шествие скрылось под многочисленными зонтами и дождевиками.Учителя требуют повышения зарплаты, уменьшения количества учеников в классах, частичный отказ от типовых тестов, частные уставы для школ, а также увеличение числа библиотекарей и медсестер, передает "Россия 24".Власти опасаются, что протесты могут перекинуться и на другие города Калифорнии.В прошлом году забастовки учителей общеобразовательных школ прошли в шести штатах.