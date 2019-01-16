Апелляционный суд Херсона в очередной раз отклонил ходатайство адвокатов об отмене ареста руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Под стражей он находится с середины мая прошлого года.

Апелляционный суд Херсона в очередной раз отклонил ходатайство адвокатов об отмене ареста руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Под стражей он находится с середины мая прошлого года.До сих пор, как заявили в российском МИД, к журналисту не пускают российских дипломатов. Вышинскому предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, в том числе "госизмена". Ему грозит 15 лет тюрьмы.В украинской Генпрокуратуре объявили о завершении досудебного расследования и обещали передать адвокатам и их подзащитному все материалы для изучения.Сам Кирилл Вышинский говорит, что дело против него по сути абсурдно, передает "Россия 24".