Певец был вынужден объясниться после встречи с подругами экс-супруги Риты Дакоты. Влад Соколовский впервые прокомментировал причины расставания с женой в своем Instagram-аккаунте.
Певец был вынужден объясниться после встречи с подругами экс-супруги Риты Дакоты. Влад Соколовский впервые прокомментировал причины расставания с женой в своем Instagram-аккаунте.
Артист встретил бывшую жену рэпера Гуфа, исполнительницу и
дизайнера Айзу Анохину, к слову, замешанную не в одном скандале, и певицу Клаву Коку в магазине
на Бали. По словам , девушки одарили его
осуждающими взглядами, а затем спросили о том, зачем он так
поступил, имея в виду измены Рите.
Судя по
всему, его сильно унизила подобная ситуация, и певец прервал молчание. "В тот момент мне было просто нечего ответить.
Я оцепенел и сказал в ответ банальную фразу из серии: "Все,
что сделано, то сделано. И этого я изменить не могу"… Мне,
безусловно, жаль, что все вышло так. И мне
печально, что я оказался таким тугим, что пока меня не утащило на самое
дно, я не понимал масштабов бедствия и того, насколько
я неправильно жил", – высказался в соцсети Влад.
Поклонники Соколовского
признались, что давно ждали от него комментариев. Некоторые все еще
надеются, что он сможет помириться с Дакотой. "Иногда достаточно
попросить прощения", "Влад, поговори с Ритой, может, не все потеряно", —
посоветовали певцу подписчики.
Другим же откровения и
оправдания Соколовского показались недостойными. "Ну какое же фу… Перевожу: "Я маленький бедный
мальчик, пожалейте меня...". Ничего мужского! Вам вот самому от себя не
противно, извините?", "Ты ее не достоин! Сидишь собой любуешься, видосики
снимаешь: типа мне так жаль… Ты откровенен – мы тоже!" – написали фолловеры
артисту.
Напомним, в конце лета прошлого года Рита
Дакота неожиданно объявила о разводе с Владом . Они
прожили вместе три года, а в конце 2017 года у них родилась дочь
Мия, но, как оказалось, ребенок не укрепил их отношения. Певица
узнала о многочисленных изменах мужа и не стала его прощать.