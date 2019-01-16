Певец был вынужден объясниться после встречи с подругами экс-супруги Риты Дакоты. Влад Соколовский впервые прокомментировал причины расставания с женой в своем Instagram-аккаунте.

Певец был вынужден объясниться после встречи с подругами экс-супруги Риты Дакоты. Влад Соколовский впервые прокомментировал причины расставания с женой в своем Instagram-аккаунте.Артист встретил бывшую жену рэпера Гуфа, исполнительницу идизайнера Айзу Анохину, к слову, замешанную не в одном скандале, и певицу Клаву Коку в магазинена Бали. По словам , девушки одарили егоосуждающими взглядами, а затем спросили о том, зачем он такпоступил, имея в виду измены Рите.Судя повсему, его сильно унизила подобная ситуация, и певец прервал молчание. "В тот момент мне было просто нечего ответить.Я оцепенел и сказал в ответ банальную фразу из серии: "Все,что сделано, то сделано. И этого я изменить не могу"… Мне,безусловно, жаль, что все вышло так. И мнепечально, что я оказался таким тугим, что пока меня не утащило на самоедно, я не понимал масштабов бедствия и того, насколькоя неправильно жил", – высказался в соцсети Влад.Поклонники Соколовскогопризнались, что давно ждали от него комментариев. Некоторые все ещенадеются, что он сможет помириться с Дакотой. "Иногда достаточнопопросить прощения", "Влад, поговори с Ритой, может, не все потеряно", —посоветовали певцу подписчики.Другим же откровения иоправдания Соколовского показались недостойными. "Ну какое же фу… Перевожу: "Я маленький бедныймальчик, пожалейте меня...". Ничего мужского! Вам вот самому от себя непротивно, извините?", "Ты ее не достоин! Сидишь собой любуешься, видосикиснимаешь: типа мне так жаль… Ты откровенен – мы тоже!" – написали фолловерыартисту.Напомним, в конце лета прошлого года РитаДакота неожиданно объявила о разводе с Владом . Онипрожили вместе три года, а в конце 2017 года у них родилась дочьМия, но, как оказалось, ребенок не укрепил их отношения. Певицаузнала о многочисленных изменах мужа и не стала его прощать.