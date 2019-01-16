УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кобелькова Юрия Александровича, 1975 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кобелькова Юрия Александровича, 1975 года рождения, проживающего на территории г. Троицк, который 14 января 2019 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: 40-45 лет, рост 165-170 см, волосы темные, глаза серые, нормального телосложения.Был одет: куртку темного цвета, черные туфли.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 850-13-20; 8 (495) 116-56 - 82 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79