В Сети муссируются слухи о том, что Ляйсан Утяшева готовится подарить третьего ребенка супругу, юмористу Павлу Воле. Поводом для обсуждений стало пристрастие гимнастки к свободным нарядам. Спортсменка прокомментировала эту информацию.

В Сети муссируются слухи о том, что Ляйсан Утяшева готовится подарить третьего ребенка супругу, юмористу Павлу Воле. Поводом для обсуждений стало пристрастие гимнастки к свободным нарядам. Спортсменка прокомментировала эту информацию.Павел Воля с и двумя детьми, сыном Робертом и дочкой Софией, отдыхают в теплой стране. В отличие от других представителей отечественного шоу-бизнеса, пара предпочитает не уточнять место своего отдыха, поэтому не указывает геолокацию, публикуя отпускные фотографии и видео в социальной сети Instagram.То обстоятельство, что гимнастка, снимаясь, предпочитает не акцентировать внимания на своей талии. послужило поводом для слухов, будто она ждет третьего ребенка. В Сети так бурно обсуждают беременность спортсменки, что она не удержалась от комментария.Опубликовав совместную с Павлом Волей фотографию, написала: "В последнее время много слухов и заголовков в прессе, что наша семья ждет пополнения. Настало время раскрыть все секреты. Посмотрите на животик @pavelvolyaofficial, как округлился! Ждем чуда! Ждем третий день 😂😂😂"Подписчики оценили чувство юмора спортсменки, а также не сдержали своего удивления от округлившейся фигуры Павла Воли, ведь тот всегда отличался крайне худощавым телосложением. "У Воли живоооот?????? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ну это показатель сытой семейной жизни в любви!", "Вы такая классная пара", "Да, вообще на человека стал похож, брак ему на пользу", "Такие милые!!!", "Вы чудесные, славные, прекрасные! Как приятно смотреть на Вас, читать новости... Спасиииибо ❤️! Спасибо за этот позитив и радость", "Счастье выглядит вот так!" – прокомментировали интернет-пользователи.