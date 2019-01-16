В результате происшествия никто не пострадал

В результате происшествия никто не пострадалПожар произошел в цветочном магазине на улице Ленина в Александрове, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 16 января в 12:46. Возгорание произошло в магазине «Флора», пристроенном к торговому центру «Пассаж».С огнем боролись 13 сотрудников ГУ МЧС с помощью четырех единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.