В полицию поступило несколько заявлений от граждан о хищении у них мобильных телефонов и ювелирных изделий в одном из заведений на улице Кузнецкий мост...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали приезжего мужчину, подозреваемого в кражах имущества у граждан.В полицию поступило несколько заявлений от граждан о хищении у них мобильных телефонов и ювелирных изделий на улице Кузнецкий мост.В своем заявлении 28-летний москвич сообщил, что в одном из баров на вышеуказанной улице неизвестный похитил его мобильный телефон. В этом же баре у 33-летней москвички из кармана шубы был похищен мобильный телефон. Третий потерпевший рассказал, что в одном из клубов на вышеназванной улице к нему подошел неизвестный и стал обнимать, а впоследствии он обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком.Общий материальный ущерб составил около 130 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Кузнецкий мост задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний приезжий. У злоумышленника изъяты мобильные телефоны и ювелирные изделия заявителей.Отделением дознания и следственным отделом ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60