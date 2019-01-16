Эксперты Совета Европы отметили открытый и инклюзивный подход российских властей к применению Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Эксперты Совета Европы отметили открытый и инклюзивный подход российских властей к применению Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.Как говорится в докладе Консультативного комитета Совета Европы (он охватывает период с 2012 по 2017 годы), управлению богатым этническим и религиозным разнообразием страны уделяется большое внимание на всех уровнях.Также отмечается упрощение процедуры подачи заявлений о регистрации по месту жительства, а также усилия по решению проблемы безгражданства для бывших граждан Советского Союза.Вместе с тем в докладе утверждается, что из-за законов об экстремизме и об иностранных агентах увеличилась административная нагрузка на объединения меньшинств, сократились возможности получать финансирование из-за рубежа.В опубликованных комментариях Российской Федерации высказывается сожаление в связи с тем, что существенная часть выводов основана на предвзятых оценках, передает ТАСС.