В течение 2019—2020 годов планируется создать более 140 рабочих мест

В течение 2019—2020 годов планируется создать более 140 рабочих местИнвестиционный проект по запуску производства сыров планируется организовать на территории опережающего социально-экономического развития «Камешково», сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.В течение 2019—2020 годов планируется создать более 140 рабочих мест, а объем капиталовложений в производство может составить более 2 млрд рублей. Инвестор — компания «Мир вкуса».На встречах по поводу реализации проекта решаются вопросы о наличии во Владимирской области производителей молока жирностью более 2,5 процентов, способных обеспечить потребность производства в объеме 330-350 тонн. Впоследствии потребуется выход на проектную мощность в 500 тонн молока в сутки.