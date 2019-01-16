В ходе конфликта подозреваемый нанес ножевые ранения двум местным жителям

11 января 2019 года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение о том, что в одном из кафе районного центра двое граждан получили ножевые ранения. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.Подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан прибывшими по сработке кнопки тревожной сигнализации сотрудниками Росгвардии и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.При проведении проверки сотрудники полиции установили, что около 20.00 часов между несколькими посетителями кафе возник конфликт, в ходе которого 58-летний ранее несудимый ковровчанин нанес двум мужчинам ножевые ранения.В результате инцидента 31-летний и 28-летний жители города Коврова были доставлены в реанимацию Центральной районной больницы города.Фигурант пояснил, что нанес телесные повреждения двум молодым людям на почве неприязненных отношений.По данному факту СО МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц).В настоящее время фигуранта заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.