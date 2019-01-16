Заявлени Петра Порошенко об энергетической независимости Украины
насмешили Москву. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации
по международным делам Владимира Джабарова, слова лидера Незалежной вызывают улыбку.
Заявлени Петра Порошенко об энергетической независимости Украины
насмешили Москву. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации
по международным делам Владимира Джабарова, слова лидера Незалежной вызывают улыбку.
Подобные
заявления сенатор назвал примитивной предвыборной риторикой.
Он напомнил, что залежей нефти и газа, а также других энергетических
ресурсов у Киева нет. "Во-вторых, у него Порошенко через два месяца с
небольшим истекает срок президентских полномочий", – цитирует
парламентария Лайф.
Джабаров
добавил, что за пару месяцев до голосования рейтинг главы государства
крайне низок, поэтому повторно избраться шансов у него практически нет.
"Во всяком случае без фальсификаций или иного грубого вмешательства в
процесс выборов, – пояснил сенатор.
Из-за
этого Порошенко вынужден делать такие нелепые заявления, полагает
Джабаров. Особого значения придавать словам украинского лидера не стоит,
заключил законодатель.
Выборы
президента Украины 2019 состоятся в марте. Основных претендентов трое -
действующий глава государства , лидер партии
"Батькивщина" Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский. Президент пока
является аутсайдером гонки. Его рейтинг рухнул ниже 10%.
На
первом месте идет Юлия Тимошенко, следом за ней – Владимир Зеленский.
Шоумен объявил о своем участии в выборах 1 января. Он обвиняет Порошенко в присвоении миллионов долларов и "крышевании" игорного бизнеса.
В
победу главы государства не верит даже его администрация. из-за этого
ее глава Игорь Райнин находится на волоске от увольнения. Чем ближе
выборы президента Украины 2019, тем сильнее Порошенко беспокоится за
свое будущее.