Заявлени Петра Порошенко об энергетической независимости Украины насмешили Москву. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, слова лидера Незалежной вызывают улыбку.

Заявлени Петра Порошенко об энергетической независимости Украинынасмешили Москву. По словам первого зампреда комитета Совета Федерациипо международным делам Владимира Джабарова, слова лидера Незалежной вызывают улыбку.Подобныезаявления сенатор назвал примитивной предвыборной риторикой.Он напомнил, что залежей нефти и газа, а также других энергетическихресурсов у Киева нет. "Во-вторых, у него Порошенко через два месяца снебольшим истекает срок президентских полномочий", – цитируетпарламентария Лайф.Джабаровдобавил, что за пару месяцев до голосования рейтинг главы государствакрайне низок, поэтому повторно избраться шансов у него практически нет."Во всяком случае без фальсификаций или иного грубого вмешательства впроцесс выборов, – пояснил сенатор.Из-заэтого Порошенко вынужден делать такие нелепые заявления, полагаетДжабаров. Особого значения придавать словам украинского лидера не стоит,заключил законодатель.Выборыпрезидента Украины 2019 состоятся в марте. Основных претендентов трое -действующий глава государства , лидер партии"Батькивщина" Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский. Президент покаявляется аутсайдером гонки. Его рейтинг рухнул ниже 10%.Напервом месте идет Юлия Тимошенко, следом за ней – Владимир Зеленский.Шоумен объявил о своем участии в выборах 1 января. Он обвиняет Порошенко в присвоении миллионов долларов и "крышевании" игорного бизнеса.победу главы государства не верит даже его администрация. из-за этогоее глава Игорь Райнин находится на волоске от увольнения. Чем ближевыборы президента Украины 2019, тем сильнее Порошенко беспокоится засвое будущее.