Представители нидерландской компании Spaces выпустили духи No.10 Spirit de Travail (рабочий дух), которые должны помочь в концентрации и работоспособности. В основу проекта легли исследования о влиянии запахов на психическое состояние человека.

Представители нидерландской компании Spaces выпустили духи "No.10 Spirit de Travail" ("рабочий дух"), которые должны помочь в концентрации и работоспособности. В основу проекта легли исследования о влиянии запахов на психическое состояние человека.По словам создателей инновационных духов, если распылить их в офисе или коворкинге, то работоспособность коллектива повысится.Аромат духов "рабочий дух" содержит нотки корицы, ветивера, сандалового дерева, калабарийского бергамота.Представители Spaces ссылаются на исследование профессора Университета Аризоны Гари Шварца, который еще в 1980-е высказал мысль, что с помощью запахов можно справиться с плохим настроением, стрессом и злобой.Флакон духов "No.10 Spirit de Travail" стоит 15 евро.