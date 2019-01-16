На совещании были подведены итоги работы за прошедший год и определены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности УВД по САО на 2019 год...

В актовом зале УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2018 год.В совещании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве начальник ГСУ генерал-майор юстиции Наталья Агафьева, начальник УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Алексей Ионов, заместители начальника УВД, представитель окружного управления ФСБ России, Росгвардии, префект САО Владимир Степанов, прокурор Северного административного округа советник юстиции Владимир Лукьянов, начальник МОВО по САО ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве» Сергей Кольтяпин, председатель Совета ветеранов УВД по САО Федор Павлич, член Общественного совета при УВД по САО Василий Биксей, начальники ОМВД России по районам САО г. Москвы и личный состав УВД.Совещание началось с награждения лучших сотрудников округа. Собравшиеся посмотрели фильм об итогах служебной деятельности УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве по итогам ушедшего года.С докладом об итогах работы за 2018 год выступил начальник УВД по САО полковник полиции Алексей Ионов. Выступая перед собравшимися, Алексей Николаевич отметил, что за 2018 год снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, а также был обеспечен необходимый уровень безопасности и охраны правопорядка на территории округа.В завершение совещания участниками встречи были определены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности УВД по Северному административному округу на 2019 год.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29