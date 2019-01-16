Мужчина приобрел 3 фальшивые купюры достоинством 2000 рублей с намерением сбыть их магазинах районного центра.

14 января 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение о попытке сбыта фальшивой купюры достоинством 2 000 рублей в одном из продуктовых магазинов районного центра. Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан подозреваемый - 21-летний ранее не судимый житель Республики Коми.В ходе проверки полицейские установили, что молодой человек, прибывший в Юрьев-Польский погостить у родственницы, намеренно приобрел у неустановленных лиц на одной из улиц в другом регионе за 4 тысячи рублей 3 поддельные купюры достоинством 2000 рублей для последующей их реализации. 13 января подозреваемому уже удалось сбыть одну из купюр в другом магазине Юрьев-Польского. С места совершения преступления полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, после чего распространили ориентировки с описанием внешности подозреваемого мужчины по магазинам города. Благодаря слаженным действиям полиции и общественности, продавец одного из магазинов узнала подозреваемого, когда он пришел в продуктовый магазин города, чтобы сбыть очередную купюру, и сразу же вызвала правоохранителей.В ходе обыска, проведенного по месту временного проживания подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли последнюю из приобретенных им фальшивых купюр достоинством 2 000 рублей, сбыть которую молодой человек не успел.14 января текущего года следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Устанавливается канал поступления фальшивых денежных средств. Расследование уголовного дела продолжается.