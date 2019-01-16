Украинская актриса Настя Короткая рассказала о поцелуях с кандидатом в президенты Украины Валадимиром Зеленским. Ведущая Орла и Решки подчеркивает: это была просто работа.

Украинская актриса Настя Короткая рассказала о поцелуях скандидатом в президенты Украины Валадимиром Зеленским. Ведущая "Орла и Решки"подчеркивает: это была просто работа.Актриса и ведущая "Орла и Решки" Настя Короткая далаинтервью YouTube-каналу "Люкс ФМ". Она рассказала о работе с актероми кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на съемочной площадкекомедии "Я, ты, он, она".Настя в картине сыграла одну из главных ролей. По сюжету,ведущая "Орла и Решки" была женой героя Владимира Зеленского. Пара, оказавшись на грани развода,ищет себе другие романы и попадает в курьезные ситуации.По сюжету Короткой приходилось целоваться с Зеленским. Настяне стала отвечать на вопрос, как целуется кандидат в президенты Украины.Актриса подчеркнула, что не зацикливалась на этом, а относилась к поцелуям, какк простой работе. Ведущей "Орла и Решки"просто хотелось, чтобы "все было красиво"."Это же не частный поцелуй, а по работе. Мне хотелось, чтобывсе было красиво. Поэтому, как оно будет, я уже не очень зацикливалась", – рассказала Настя Короткая.Интервью было опубликовано месяц назад, а вспомнили о нем сейчас, вьпреддверии президентской кампании на Украине. Короткая тогда пела Зеленскому дифирамбы: по ее словам, это очень талантливый человек, "возле которого все расцветают". Он умеет правильно раскрыть артиста и общается со всеми на уровне, утверждала ведущаяВедущая призналась, что ее муж, телеведущий АндрейБедняков, с юмором отнесся к сценам с поцелуями в комедии "Я, ты, он, она".Он попросил супругу после съемок поделиться с ним впечатлениями – чтоведущая "Орла и Решки"с удовольствием и сделала.