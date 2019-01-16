Украинская актриса Настя Короткая рассказала о поцелуях с
кандидатом в президенты Украины Валадимиром Зеленским. Ведущая Орла и Решки
подчеркивает: это была просто работа.
Украинская актриса Настя Короткая рассказала о поцелуях с
кандидатом в президенты Украины Валадимиром Зеленским. Ведущая "Орла и Решки"
подчеркивает: это была просто работа.
Актриса и ведущая "Орла и Решки" Настя Короткая дала
интервью YouTube-каналу "Люкс ФМ". Она рассказала о работе с актером
и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на съемочной площадке
комедии "Я, ты, он, она".
Настя в картине сыграла одну из главных ролей. По сюжету,
ведущая "Орла и Решки" была женой героя Владимира Зеленского. Пара, оказавшись на грани развода,
ищет себе другие романы и попадает в курьезные ситуации.
По сюжету Короткой приходилось целоваться с Зеленским. Настя
не стала отвечать на вопрос, как целуется кандидат в президенты Украины.
Актриса подчеркнула, что не зацикливалась на этом, а относилась к поцелуям, как
к простой работе. Ведущей "Орла и Решки"
просто хотелось, чтобы "все было красиво".
"Это же не частный поцелуй, а по работе. Мне хотелось, чтобы
все было красиво. Поэтому, как оно будет, я уже не очень зацикливалась", – рассказала Настя Короткая.
Интервью было опубликовано месяц назад, а вспомнили о нем сейчас, вьпреддверии президентской кампании на Украине. Короткая тогда пела Зеленскому дифирамбы: по ее словам, это очень талантливый человек, "возле которого все расцветают". Он умеет правильно раскрыть артиста и общается со всеми на уровне, утверждала ведущая
Ведущая призналась, что ее муж, телеведущий Андрей
Бедняков, с юмором отнесся к сценам с поцелуями в комедии "Я, ты, он, она".
Он попросил супругу после съемок поделиться с ним впечатлениями – что
ведущая "Орла и Решки"
с удовольствием и сделала.