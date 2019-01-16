Число заболевших корью растет. На данный момент во Владимире лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания. Среди тех, кто заразился опасной инфекцией дети и взрослые.

Число заболевших корью растет. На данный момент во Владимире лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания. Среди тех, кто заразился опасной инфекцией дети и взрослые. О том, что во Владимир , мы рассказывали еще в минувший понедельник. Но тогда подтверждено было всего 3 случая заболевания. В 22-ой школе и в средней школе Сновиц уже введены ограничительные мероприятия. БОльшая часть заболевших училась в этих заведениях. Сейчас там усилили меры дезинфекции помещений и временно ограничили приём "новичков". Корь в регион завезли, по предположениям специалистов, из Азербайджана. Все контактировавшие с заболевшими, сейчас на учете медиков. Им делают прививки и наблюдают за состоянием.Ольга Потапова, врач-инфекционист: "Даже если есть очаг кори, кто-то в семье заболел, то в течение 72 часов мы можем привить остальных членов семьи, чтобы они не заболели корью. Выходить на улицу можно, изолируется только больной корью, будь то взрослый или ребёнок, он остаётся дома, вызывается врач и назначается терапия, не все с корью госпитализируются в стационар. То есть мы чаще наблюдали лёгкие и среднетяжёлые формы, которые могут лечиться дома".Передаётся корь воздушно-капельным путём и очень заразна. Если не прививался и не болел раньше - шанс заразиться почти 100-процентный. Начальные симптомы кори легко спутать с простудой или гриппом. В первые несколько дней у человека повышается температура, начинает болеть горло, появляется кашель, слезятся глаза, затем начинаются характерные красные высыпания на теле с головы до ног. Распространение кори связывают с большим числом отказов от вакцинации. Главный очаг инфекции находится в Сновицах, где живет много семей цыганской народности, большинство из них, и дети и взрослые, не имеют никаких прививок. Поэтому в Роспотребнадзоре прогнозируют увеличение случаев заболевания. Специалисты напоминают, самой эффективной защитой от болезни является вакцинация. Делать прививки необходимо детям в возрасте 1 года и 6 лет.Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "На сегодняшний день вакцинация от кори показала высокую эффективность, и также, значительное уменьшение смертельных исходов. Так как корь, она опасна не сама по себе, а. в основном, своими осложнениями. Это у нас пневмония, энцефалит, потеря зрения и другие. Наибольшую угрозу, корь представляет, конечно, для маленьких детей и для взрослых в пожилом возрасте. Также, в группе риска люди, которые имеют в организме большой дефицит витамина А".