Граждане, пытаясь избежать административного наказания, предлагали полицейским деньги.

В конце декабря прошлого года в ходе проверки документов гражданки соседнего государства, полицейские установили, что она нарушила режим пребывания на территории Российской Федерации. Для оформления необходимых документов, женщина была доставлена в пункт полиции, где попыталась дать взятку в размере двух тысяч рублей сотруднику патрульно-постовой службы за непривлечение ее к административной ответственности.Полицейский, предупредив фигурантку о том, что подобные действия преследуются по закону и являются преступлением, сообщил о предложении взятки в дежурную часть.13 января текущего года водитель автомобиля, отказавшийся пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, желая избежать привлечения к административной ответственности, предложил инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Владимиру деньги в сумме 1000 рублей.В обоих случаях незаконные действия фигурантов были пресечены и задокументированы сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру.В отношении фигурантов – 52-летней иностранной гражданки и 36-летнего жителя областного центра отделом дознания городского Управления возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки должностному лицу в любом размере является уголовно наказуемым деянием.