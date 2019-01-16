Еще вчера Киево-Печерская лавра горела, а сегодня монахи отбиваются от обвинений в утрате культурных ценностей. Религиозная тема в последние дни на Украине — главная и в выпусках новостей, и в выступлениях кандидатов в президенты. И это — в стране, где церковь по конституции отделена от государства.

Обстановка вокруг одной из главных православных святынь Киева становится все более напряженной. Еще вчера Киево-Печерская лавра горела, а уже сегодня монахи отбиваются от обвинений в утрате культурных ценностей. Религиозная тема в последние дни на Украине — главная и в выпусках новостей, и в выступлениях кандидатов в президенты. И это — в стране, где церковь по конституции отделена от государства.Было холодно. Компания забралась в здание. Там парни что-то не поделили, и во время драки случился пожар. Поджог Киево-Печерской лавры не был намеренным. Это подтвердил настоятель — архиепископ Павел. Но страсти вокруг лавры не утихают. Министерство культуры Украины продолжает ревизию: якобы из обители пропали ценные иконы."Я не видел этих икон. Были простые литографии. Есть только один вопрос — забрать у нас лавру", — говорит настоятель Киево-Печерской лавры.Чем ближе выборы президента Украины, тем сильнее давление на каноническую Православную церковь. Депутат Верховной рады — лидер оппозиционной платформы Юрий Бойко с 15 января — официальный кандидат в президенты.Он говорит, что вмешательство государства в церковные дела — прямое нарушение конституции. По словам Бойко, сейчас идет запугивание служителей, паствы."Особый цинизм в том, что действующий президент использует церковь в своей предвыборной программе. Украинцев превратили в нищих. Вместо того, чтобы решать эти проблемы, нападают на каноническую церковь", — отмечает оппозиционный кандидат в президенты Украины.Петр Порошенко, тем временем, продолжает свой "томос-тур" — так на Украине называют его поездки по городам. В сопровождении верного Филарета, с обязательным выступлением перед раскольниками из автокефальной церкви. Сегодня — Луцк.И снова Порошенко приходится объяснять ситуацию с зависимостью от Константинополя и призывать "не слушать инструкций из Москвы".А еще – совет сходить в церковь и покаяться. Только каяться теперь будет можно только в определенных церквях. В Волынской области, например, выгоняют настоятеля храма: его место занял раскольник.Церковным рейдерам теперь дорога открыта. Спикер Рады Парубий 15 января заявил, что депутаты доработают закон о религиозных общинах, чтобы им было проще регистрироваться.Впрочем, очков Порошенко на церковном расколе особо не заработал. Почти 70 процентов украинцев недовольны выбранным курсом, которым власть ведет страну.А вот рейтинг Юлии Тимошенко, напротив, растет. Люди на Украине, считает Тимошенко, для нынешних властей — лишь пища для монстра, а в Раде сидят воры."Если рубить руки за коррупцию, у нас в парламенте некому будет кнопки жать", — говорит Тимошенко.Церковную тему она пока не трогает. Тем временем братии Киево-Печерской лавры предложили перейти в раскольническую автокефальную церковь, на что монахи ответили категорическим отказом.