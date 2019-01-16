«Ростелеком» и Ericsson объявили о начале ежегодного конкурса для представителей медиасферы «Вместе в цифровое будущее», который проводится восьмой год подряд. К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, пишущие о новых технологиях, инновационных разработках и трендах в ИТ-сфере.

Ростелеком и Ericsson объявили о начале ежегодного конкурса для представителей медиасферы Вместе в цифровое будущее, который проводится восьмой год подряд. К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, пишущие о новых технологиях, инновационных разработках и трендах в ИТ-сфере.Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО Ростелеком: Конкурс подогревает журналистский интерес ко всему новому в IT-сфере и ежегодно привлекает всё больше участников. Мы видим, что они с удовольствием включаются в продвижение онлайн-сервисов, технологических трендов, BigData, интернета вещей, робототехники и технологий на основе 5G. За годы проведения конкурса мы создали площадку, где медиасфера и область информационных технологий выступают единым фронтом, и сформировали профессиональное сообщество, которое задаёт тренды в IT-журналистике.На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно, в номинациях:* Печатная пресса,* Радио и телевидение,* Интернет-СМИ,* Социальные медиа.Новшеством этого года стало наличие сразу двух спецноминаций. Компания Ericsson – партнёр конкурса – представила специальную номинацию 5G – платформа новых возможностей. В свою очередь, Ростелеком впервые выдвинул свою номинацию, выбрав её темой Биометрия – путь к цифровой идентичности. В обе спецноминации принимаются работы от участников из всех категорий СМИ.Зоран Лукович, вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с Tele2 и Ростелекомом: Технология 5G станет основой Цифровой экономики, изменит наш подход к работе и общению и сформируeт новый образ жизни. 40% мирового населения будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2024 года. Конкурс Вместе в цифровое будущее – важная инициатива Ростелекома для развития профессионального сообщества и формирования знаний про технологии будущего.Конкурс Вместе в цифровое будущее пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей в регионах определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.В жюри всероссийского этапа вошли лучшие представители в федеральных СМИ, а также представители компаний: Татьяна Белякова, специальный корреспондент МИА Россия сегодня; Анна Балашова, редактор отдела телекоммуникаций РБК; Екатерина Казаченко, старший корреспондент редакции экономической информации ИА ТАСС; Антон Поляков, руководитель контент-студии Habr.com; Сергей Барышников, основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru; Лада Четина, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия; Татьяна Оберемова, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия; Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО Ростелеком; Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО Ростелеком; Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО Ростелеком.От Владимирской области членом жюри станет Светлана Говердовская-Привезенцева, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Владимирского государственного университета, кандидат филологических наук.Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победителей конкурса ждёт поездка в штаб-квартиру компании Ericsson. Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт: .* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.* * *помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий. Компания предоставляет решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также поддерживает развитие новых направлений бизнеса. Мы помогаем клиентам создавать цифровые услуги, повышать эффективность бизнеса и находить новые источники дохода. Инвестиции Ericsson в сервисы голосовой связи и мобильного широкополосного доступа приносят пользу миллиардам людей из разных стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и бирже NASDAQ в Нью-Йорке. Более подробная информация доступна на сайте .