Прокуратура устроила проверку

Прокуратура устроила проверкуСпециалисты Собинской межрайонной прокуратуры провели мониторинг сайтов в интернете. Они обнаружили несколько ресурсов, где открыто предлагают купить наркотические и психотропные вещества.Полученные в ходе проверки данные послужили основанием для обращения в суд с требованием признать данную информацию на просторах интернета запрещенной. Требования прокуратуры удовлетворили.Решения направили в региональное управление Роскомнадзора для исполнения.