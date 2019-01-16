16.01.2019

2019-01-16 21:10:47

Во Владивостоке мужчина вызвал машину скорой помощи и разбил ей стекло

Во Владивостоке напали на машину скорой помощи. Неизвестные закидали ее камнями.



Позже выяснилось, что нападавшим был мужчина, который и вызвал скорую помощь. Из-за агрессивного поведения местного жителя медикам пришлось покинуть вызов, пишет .