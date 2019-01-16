Американцы
продолжают наращивать стратегические неядерные системы высокоточного
оружия у российских границ. О переброске войск США заявил
главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.
Американцы
продолжают наращивать стратегические неядерные системы высокоточного
оружия у российских границ. О переброске войск США заявил
главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.
Москва
намерена ответить на развертывание вооружений США в пограничных морских
акваториях, заявил военный в интервью "Красной звезде". По словам
Королева, для противостояния американской угрозе Россия готовы выставить
около 100 кораблей.
Армия
США усиливает свои контингенты не только в море, но и на суше. В мае
прошлого года сообщалось о переброске сотен единиц техники, в том числе
тяжелых танков в Польшу и страны Прибалтики. Всего американцы
перебросили более трех тысяч военнослужащих и 650 единиц техники. В их
числе – 87 танков M-1А2 Abrams и 18 самоходных артиллерийских установок "Паладин".
Ранее
в СМИ сообщалось об угрозе блокады Калининградской области войсками
НАТО. Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнуров
полагает, что армия Польши может перекрыть доступ к региону с суши,
тогда как американцы задействуют свои морские силы.
В
доказательство аналитик привел заявления из руководства Военно-морских
сил США. "Командующий вторым флотом заявлял, что якобы они придумали
вариант блокирования Калининградской области", – напомнил эксперт.
Крайне
опасными он назвал и намерение Соединенных Штатов создать базу в
Польше. Кнуров считает, что ее могут использовать для нанесения удара
сначала по территории Белоруссии и Калининградской области, а затем и по
другим западным регионам России.