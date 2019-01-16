Американцы продолжают наращивать стратегические неядерные системы высокоточного оружия у российских границ. О переброске войск США заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

Американцыпродолжают наращивать стратегические неядерные системы высокоточногооружия у российских границ. О переброске войск США заявилглавнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.Москванамерена ответить на развертывание вооружений США в пограничных морскихакваториях, заявил военный в интервью "Красной звезде". По словамКоролева, для противостояния американской угрозе Россия готовы выставитьоколо 100 кораблей.АрмияСША усиливает свои контингенты не только в море, но и на суше. В маепрошлого года сообщалось о переброске сотен единиц техники, в том числетяжелых танков в Польшу и страны Прибалтики. Всего американцыперебросили более трех тысяч военнослужащих и 650 единиц техники. В ихчисле – 87 танков M-1А2 Abrams и 18 самоходных артиллерийских установок "Паладин".Ранеев СМИ сообщалось об угрозе блокады Калининградской области войскамиНАТО. Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнуровполагает, что армия Польши может перекрыть доступ к региону с суши,тогда как американцы задействуют свои морские силы.доказательство аналитик привел заявления из руководства Военно-морскихсил США. "Командующий вторым флотом заявлял, что якобы они придумаливариант блокирования Калининградской области", – напомнил эксперт.Крайнеопасными он назвал и намерение Соединенных Штатов создать базу вПольше. Кнуров считает, что ее могут использовать для нанесения ударасначала по территории Белоруссии и Калининградской области, а затем и подругим западным регионам России.