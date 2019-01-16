Госдума на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит вопрос об отказе российской делегации от участия в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что решение принимается исключительно в интересах граждан страны.

Госдумана завтрашнем пленарном заседании рассмотрит вопрос об отказероссийской делегации от участия в январской сессии Парламентскойассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер нижней палаты ВячеславВолодин. Он подчеркнул, что решение принимается исключительно винтересах граждан страны.России нет оснований направлять делегацию в ПАСЕ, отметил Володин."Также считаем правильным не уплачивать взнос в Совет Европы в этомгоду, потому что наша делегация не имеет возможности быть полноценнопредставленной и представлять интересы наших граждан", – добавил спикер.Оннапомнил, что российские законодатели на протяжении года обсуждалиэтот вопрос с другими национальными делегациями и руководствомассамблеи. Делалось все возможно, чтобы убедить европейскихпарламентариев, что ПАСЕ – это место для дискуссии, где каждая делегация должна свободна высказывать свою точку зрения, отметил председатель нижней палаты.Несмотряна то, что эта норма отражена в Уставе Совета Европы, Россия по-прежнемулишена голоса в организации, с сожалением констатировал Володин."ПАСЕотошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работыпарламентских структур, основанных как раз на возможности говорить,озвучивать свою позицию и защищать", – заявил спикер.По его словам, решение о неучастии в январской сессии принимается исключительно в интересах граждан.Очереднаясессия ПА Совета Европы начнется 21 января. Глава думского комитета помеждународным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение об отказеучаствовать в заседаниях межпарламентской структуры принято членамиСовета нижней палаты единогласно.Россиявозобновит участие в ПАСЕ и уплату взносов при условии изменениярегламента организации, заявил ранее Вячеслав Володин. Пока это несделано, Москве нет смысла направлять свою делегацию, подчеркнул он.Темне менее Россия продолжит диалог с национальными делегациями, но в других форматах. Один из них – Совещание главпарламентов стран Евразии.Последний раз оно состоялось минувшей осенью.ОтношенияРоссии и ПАСЕ переживают непростой период. После воссоединения Крыма сРоссией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию былиналожены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявилао невозможности работы в подобных дискриминационных условиях ипрекратила участие в заседаниях структуры.июне прошлого года наша страна сообщила о приостановке части выплат вбюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации небудут восстановлены в полном объеме. При этом Москва продолжила работупо ратификации конвенционных документов.