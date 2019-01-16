Госдума
на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит вопрос об отказе
российской делегации от участия в январской сессии Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер нижней палаты Вячеслав
Володин. Он подчеркнул, что решение принимается исключительно в
интересах граждан страны.
Госдума
на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит вопрос об отказе
российской делегации от участия в январской сессии Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер нижней палаты Вячеслав
Володин. Он подчеркнул, что решение принимается исключительно в
интересах граждан страны.
У
России нет оснований направлять делегацию в ПАСЕ, отметил Володин.
"Также считаем правильным не уплачивать взнос в Совет Европы в этом
году, потому что наша делегация не имеет возможности быть полноценно
представленной и представлять интересы наших граждан", – добавил спикер.
Он
напомнил, что российские законодатели на протяжении года обсуждали
этот вопрос с другими национальными делегациями и руководством
ассамблеи. Делалось все возможно, чтобы убедить европейских
парламентариев, что ПАСЕ – это место для дискуссии, где каждая делегация должна свободна высказывать свою точку зрения, отметил председатель нижней палаты.
Несмотря
на то, что эта норма отражена в Уставе Совета Европы, Россия по-прежнему
лишена голоса в организации, с сожалением констатировал Володин.
"ПАСЕ
отошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работы
парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить,
озвучивать свою позицию и защищать", – заявил спикер.
По его словам, решение о неучастии в январской сессии принимается исключительно в интересах граждан.
Очередная
сессия ПА Совета Европы начнется 21 января. Глава думского комитета по
международным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение об отказе
участвовать в заседаниях межпарламентской структуры принято членами
Совета нижней палаты единогласно.
Россия
возобновит участие в ПАСЕ и уплату взносов при условии изменения
регламента организации, заявил ранее Вячеслав Володин. Пока это не
сделано, Москве нет смысла направлять свою делегацию, подчеркнул он.
Тем
не менее Россия продолжит диалог с национальными делегациями, но в других форматах. Один из них – Совещание глав
парламентов стран Евразии.
Последний раз оно состоялось минувшей осенью.
Отношения
России и ПАСЕ переживают непростой период. После воссоединения Крыма с
Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию были
наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила
о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и
прекратила участие в заседаниях структуры.
В
июне прошлого года наша страна сообщила о приостановке части выплат в
бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации не
будут восстановлены в полном объеме. При этом Москва продолжила работу
по ратификации конвенционных документов.