Максим Галкин обнародовал видео, на котором запечатлел свою дочь Лизу, принесшую ему подарок от Аллы Пугачевой. Когда девочка попросила что-то взамен, популярный телеведущий явно растерялся.

Максим Галкин обнародовал видео, на котором запечатлел свою дочь Лизу, принесшую ему подарок от Аллы Пугачевой. Когда девочка попросила что-то взамен, популярный телеведущий явно растерялся.В силу большой занятости не так много времени проводит со своими детьми, двойняшками Гарри и Лизой. Однако каждую минуту совместного времяпрепровождения шоумен старается зафиксировать на память, причем многие моменты он публикует в своем аккаунте в Instagram.Так, популярный телеведущий выложил свежий ролик, который назвал "Письмо счастья". Видео начинается с того, что в спальню к Максиму заходит Лиза и протягивает ему запечатанное письмо. 2"пе от Лизы и мамы", – читает вслух Галкин прежде чем открыть послание. Затем он вскрывает его и обнаруживает там нарисованный цветок. Максим громко вздыхает и восторгается: "Какой цветок!" Лиза сообщила, что его нарисовала Алла Пугачева, а она упаковала.Впрочем, почти сразу Лиза отметила. что она "чуть-чуть листочки подделала". "Ну, как, тебе понравилось?" – спросила наследница у . "Ну, хорошо мама рисует. да? Спасибо. Лиза!" – поблагодарил дочь шоумен. "А ты мне что взамен дашь?" – вдруг поинтересовалась Лиза. "Что-то я не был готов к такому повороту событий", – растерянно признался Галкин, явно не ожидавший такого вопроса после получения столь интимного дара от жены как письмо. "А я готова была... – парировала дочь. – Ну. ты подумай, подумай и... подумай. Что?" Загнанный в угол Галкин ответил: "Ну, я еще не подумал".Видео позабавило подписчиков телеведущего. Большинство отметило чисто женское поведение Лизы. "Мне понравилось, как Лизочка все повернула, слезы от смеха", "Как нужно правильно просить подарки", "Хитрюга какая", "Дашь на дашь... Лисичка", "Письмо небезвозмездного счастья", "Настоящая женщина👍😄 все как полагается.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "А ты мне что?! Истинная девушка.. ступор мужчины 🙄аааа.. я не готов был 😅 и тут баццц... а я готова была 😂👌🏻огонь", – прокомментировали пользователи Сети.