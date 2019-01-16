Американские врачи бьют тревогу: президент вот уже несколько дней ходит с раной на руке. Пластырь, замеченный журналистами на правой руке Дональда Трампа, привлек внимание докторов, которые стали опасаться за его здоровье.

Американские врачи бьют тревогу: президент вот уже несколькодней ходит с раной на руке. Пластырь, замеченный журналистами на правой руке Дональда Трампа, привлек внимание докторов,которые стали опасаться за его здоровье.Журналисты, а вслед за ними и врачи заметили, что пластырьбыл наклеен на руке Трампа еще в четверг на прошлой неделе и накануне, 15января. На фотографиях видно, что сквозь пластырь проступает кровь.Врачи изучили фото, попавшие в сеть, и пришли к мрачнымзаключениям, отмечает издание Politico, не уточняя, о чем конкретно идет речь.В соцсетях гадают – может это след от капельницы? Трамп тяжело болен инаходится при смерти?Чтобы развеять слухи, Белый дом объяснил, что президент порезался,играя с сыном. "Президент веселился со своим сыном Бэрроном и поранилруку", – заявил пресс-секретарь президента Сара Сандерс. А чтобы успокоитьвсех, кто переживает за лидера нации, добавила, что в этом году Трамп пройдет традиционноемедицинское обследование.Пользователи соцсетей вспомнили, что буквально на днях пластырьбыл замечен и на руке . Президент встречал Рождество вСпасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили. У россиянвозникло множество вопросов о происхождении травмы Владимира Владимировича.Граждане взволновались не на шутку.Один из пользователей Twitter заметил, что пластырь на рукеПутина уже был во время его игры в хоккей на Красной площади 29 декабря. Однако, каквыяснилось позже, травма не имеет ничего общего со спортивными увлечениямипрезидента. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что Путин простопорезался, но не уточнил при каких обстоятельствах.