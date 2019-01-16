Американские врачи бьют тревогу: президент вот уже несколько
дней ходит с раной на руке. Пластырь, замеченный журналистами на правой руке Дональда Трампа, привлек внимание докторов,
которые стали опасаться за его здоровье.
Американские врачи бьют тревогу: президент вот уже несколько
дней ходит с раной на руке. Пластырь, замеченный журналистами на правой руке Дональда Трампа, привлек внимание докторов,
которые стали опасаться за его здоровье.
Журналисты, а вслед за ними и врачи заметили, что пластырь
был наклеен на руке Трампа еще в четверг на прошлой неделе и накануне, 15
января. На фотографиях видно, что сквозь пластырь проступает кровь.
Врачи изучили фото, попавшие в сеть, и пришли к мрачным
заключениям, отмечает издание Politico, не уточняя, о чем конкретно идет речь.
В соцсетях гадают – может это след от капельницы? Трамп тяжело болен и
находится при смерти?
Чтобы развеять слухи, Белый дом объяснил, что президент порезался,
играя с сыном. "Президент веселился со своим сыном Бэрроном и поранил
руку", – заявил пресс-секретарь президента Сара Сандерс. А чтобы успокоить
всех, кто переживает за лидера нации, добавила, что в этом году Трамп пройдет традиционное
медицинское обследование.
Пользователи соцсетей вспомнили, что буквально на днях пластырь
был замечен и на руке . Президент встречал Рождество в
Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили. У россиян
возникло множество вопросов о происхождении травмы Владимира Владимировича.
Граждане взволновались не на шутку.
Один из пользователей Twitter заметил, что пластырь на руке
Путина уже был во время его игры в хоккей на Красной площади 29 декабря. Однако, как
выяснилось позже, травма не имеет ничего общего со спортивными увлечениями
президента. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что Путин просто
порезался, но не уточнил при каких обстоятельствах.