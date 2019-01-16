За недостаточную помощь заплатят. Роженица выиграла суд у врачей. В январе прошлого года наш телеканал рассказывал о трагической ситуации, которая произошла с Дарьей Щербаковой. Напомним, женщина готовилась стать счастливой матерью. Для нее это была вторая беременность. Но жизнь для Дарьи разделилась на до и после в один день - когда выяснилось, что на 41 неделе беременности так и не родившийся мальчик задохнулся.

За недостаточную помощь заплатят. Роженица выиграла суд у врачей. В январе прошлого года наш телеканал рассказывал , которая произошла с Дарьей Щербаковой. Напомним, женщина готовилась стать счастливой матерью. Для нее это была вторая беременность. Но жизнь для Дарьи разделилась на до и после в один день - когда выяснилось, что на 41 неделе беременности так и не родившийся мальчик задохнулся. По данному трагическому случаю была проведена экспертиза. Эксперты установили, что врачи городской больницы № 5 города Владимира и Областного перинатального центра не предоставили лечения, которое бы соответствовало тяжести и состоянию плода.Дарья Щербакова, роженица: "Я дождалась 37-й недели, где они повторно сделали УЗИ, уже тугое обвитие пуповины вокруг шеи. Я её с 31-й недели просила дать мне родоразрешение, направить меня на кесарево".Суд прислушался к доводам экспертов и вынес решение о компенсации морального вреда с лечебных учреждений, где Дарья наблюдалась, и наложил штраф. Кроме того, для расследования этого случая возбуждено уголовное дело. Теперь адвокат Иван Куровский, который защищал интересы Дарьи в суде, намерен доказать, что Дарья страдает бесплодием в результате халатности медиков.Иван Куровский, адвокат Дарьи Щербаковой: "Суд удовлетворил исковые требования Щербаковой частично. С обеих медицинских учреждений взыскана сумма в 150 000 рублей.//Мы с этим решением согласны. Изначально Щербакова шла в суд не за деньгами, а для того, чтобы доказать свою правоту, для того, чтобы доказать виновность в действиях или бездействиях врачей и, конечно, чтобы такого больше не повторялось".