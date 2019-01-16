Все федеральные ежемесячные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень инфляции, что потребует дополнительно 25 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента в среду с членами правительства

Все федеральные ежемесячные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень инфляции, что потребует дополнительно 25 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента в среду с членами правительства."С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты. Это 4,3%. Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 миллиардов рублей", - сказала Голикова, отметив, что поддержку в увеличенном размере получат более 15 миллионов граждан страны.Соответствующий проект постановления внесен в правительство накануне, добавила она. "В ближайшее время будет подан на подпись Дмитрию Анатольевичу (премьеру РФ Дмитрию Медведеву)", - сказала Голикова.